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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.11.2022 19:13
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2022
Karar Sayısı
44
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

KORAY GYO 30.09.2022 FİNANSAL RAPORLAR VE FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANI EKTE YER ALMAKTADIR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078324


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GRSEL 15,95 31.682.808 % 10,00  
KMPUR 117,70 114.465.646 % 10,00  
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Altın Ons 1.716 1.716 41,19  
Altın Gr. 1.024 1.025 29,54  
Cumhuriyet 6.669 6.769 -19,00  
Tam 6.836 6.905 157,00  
Yarım 3.331 3.376 77,00  
Çeyrek 1.670 1.687 37,00  
Gümüş.Ons 21,57 21,60 0,80  
Gümüş Gr. 12,85 12,87 0,51  
B. Petrol 97,75 97,75 -0,17  
Seans Raporu 18:05
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