***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
08.11.2022 19:13
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2022
Karar Sayısı
44
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
KORAY GYO 30.09.2022 FİNANSAL RAPORLAR VE FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANI EKTE YER ALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078324
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,6038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1268
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7827
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2477
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7827
En Düşük
18,4643
18:051.025,64
En Yüksek
|Değişim
|: 3,06%
|| 30,49
|Açılış
|: 1.025,64
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.026,75
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5949
|18,5972
|% 0,65
|
|Euro
|18,7610
|18,7770
|% 1,31
|
|Sterlin
|21,4486
|21,5562
|% 1,09
|
|Frank
|18,8123
|18,9257
|% 1,03
|
|Riyal
|4,9321
|4,9569
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|41,19
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|29,54
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.836
|6.905
|157,00
|
|Yarım
|3.331
|3.376
|77,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|0,51
|
|B. Petrol
|97,75
|97,75
|-0,17
|