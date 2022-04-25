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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.04.2022 17:00
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 25.04.2022 tarih 2022/28 sayılı kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'nin ekinde yer alan "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" başlıklı 4.5. sayılı Kurumsa Yönetim İlkesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Denetim Komitesi
Başkan              : Hasan Recai Anbarcı 
Üye                   : Yurdakan İşkesen 
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan             : Yurdakan İşkesen 
Üye                  : Erdal Karagül
Üye                  : Emre Bayar
Risk Yönetim Komitesi
Başkan              : Yurdakan İşkesen
Üye                   : Hasan Recai Anbarcı
  
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023512


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