***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.04.2022 tarih 2022/28 sayılı kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'nin ekinde yer alan "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" başlıklı 4.5. sayılı Kurumsa Yönetim İlkesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.Denetim KomitesiBaşkan : Hasan Recai AnbarcıÜye : Yurdakan İşkesenKurumsal Yönetim KomitesiBaşkan : Yurdakan İşkesenÜye : Erdal KaragülÜye : Emre BayarRisk Yönetim KomitesiBaşkan : Yurdakan İşkesenÜye : Hasan Recai AnbarcıKamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023512BIST