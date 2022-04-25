***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.04.2022 17:00
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.04.2022 tarih 2022/28 sayılı kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'nin ekinde yer alan "Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" başlıklı 4.5. sayılı Kurumsa Yönetim İlkesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Denetim Komitesi
Başkan : Hasan Recai Anbarcı
Üye : Yurdakan İşkesen
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan : Yurdakan İşkesen
Üye : Erdal Karagül
Üye : Emre Bayar
Risk Yönetim Komitesi
Başkan : Yurdakan İşkesen
Üye : Hasan Recai Anbarcı
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023512
BIST
17:462.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,99
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
17:4614,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0376
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7814
En Düşük
14,7180
17:4615,8289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0927
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
17:46900,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -15,51
|Açılış
|: 900,17
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler17:46
|DAGI
|3,96
|121.435.290
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.609.557
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|28.392.478
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.094.067
|% -10,00
|
|SANEL
|5,30
|2.692.302
|% -6,19
|
|DESA
|11,04
|7.807.739
|% -6,12
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MEPET
|3,19
|3.370.325
|% -5,62
|
|THYAO
|39,62
|4.727.458.483
|% -0,30
|
|GARAN
|14,97
|3.482.726.405
|% 5,50
|
|SISE
|17,84
|2.189.429.329
|% 0,06
|
|AKBNK
|9,40
|1.956.663.291
|% 2,84
|
|YKBNK
|5,16
|1.761.905.987
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,75
|1.275.092.726
|% -2,04
|
|YKBNK
|5,16
|1.761.905.987
|% 1,18
|
|ODAS
|2,48
|856.552.758
|% -2,75
|
|TSKB
|2,01
|629.186.771
|% 2,55
|
|GARAN
|14,97
|3.482.726.405
|% 5,50
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7703
|14,7803
|% 0,26
|
|Euro
|15,8158
|15,8289
|% -0,58
|
|Sterlin
|18,7630
|18,8571
|% -0,57
|
|Frank
|15,3725
|15,4651
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9272
|3,9469
|% 0,20
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-35,04
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-15,43
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,28
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,53
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem