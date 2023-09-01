***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.09.2023 tarih ve 2023/45 sayılı toplantısında:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesi gereğince Seda Kayaalp'in Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmasına ve işbu atama ile birlikte Kurumsal Yönetim Komitesinin aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmesine, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.Kurumsal Yönetim KomitesiBaşkan : Hasan Recai AnbarcıÜye : Kadir Kırhan UluçayÜye : Seda Kayaalphttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190826BIST