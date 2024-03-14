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***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

14.03.2024 11:51
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 14.03.2024 tarihli toplantısında:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesi gereğince Sn. Cihan Kurt'un Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmasına ve işbu atama ile birlikte Kurumsal Yönetim Komitesinin aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmesine, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi 
Başkan             : Hasan Recai Anbarcı
Üye                  : Kadir Kırhan Uluçay
Üye                  : Cihan Kurt





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258719


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