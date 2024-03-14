***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.03.2024 tarihli toplantısında:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesi gereğince Sn. Cihan Kurt'un Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmasına ve işbu atama ile birlikte Kurumsal Yönetim Komitesinin aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmesine, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.Kurumsal Yönetim KomitesiBaşkan : Hasan Recai AnbarcıÜye : Kadir Kırhan UluçayÜye : Cihan Kurthttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258719BIST