***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.03.2024 11:51
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.03.2024 tarihli toplantısında:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesi gereğince Sn. Cihan Kurt'un Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmasına ve işbu atama ile birlikte Kurumsal Yönetim Komitesinin aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmesine, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan : Hasan Recai Anbarcı
Üye : Kadir Kırhan Uluçay
Üye : Cihan Kurt
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258719
BIST
'
13:298.904
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -6,19
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
13:2932,1260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0844
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0071
13:2935,2659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,1026
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
13:292.241,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,11
|Açılış
|: 2.241,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.232,78
BIST En Aktif Hisseler13:29
|DMSAS
|6,36
|9.942.804
|% 107,17
|
|CMENT
|616,00
|6.249.936
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.161.756
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|31.536.930
|% 9,99
|
|TETMT
|15.062,50
|70.082.533
|% 9,99
|
|MMCAS
|14,41
|6.549.431
|% -9,99
|
|FONET
|34,66
|172.701.110
|% -9,97
|
|BRMEN
|5,97
|5.569.110
|% -9,95
|
|QNBFL
|145,00
|17.612.715
|% -6,93
|
|AZTEK
|145,50
|161.272.147
|% -6,43
|
|THYAO
|272,75
|3.703.438.907
|% 0,28
|
|EREGL
|44,70
|1.905.948.906
|% 0,54
|
|LMKDC
|35,70
|1.878.647.820
|% 7,92
|
|JANTS
|274,75
|1.762.685.525
|% 8,17
|
|OBAMS
|50,85
|1.621.578.954
|% 3,78
|
|ISCTR
|10,50
|1.358.735.662
|% -0,94
|
|EKGYO
|10,71
|915.540.307
|% -0,28
|
|AKFGY
|2,68
|148.689.405
|% -1,47
|
|LMKDC
|35,70
|1.878.647.820
|% 7,92
|
|YKBNK
|22,06
|1.134.357.408
|% -0,90
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1213
|32,1260
|% 0,26
|
|Euro
|35,2500
|35,2659
|% 0,29
|
|Sterlin
|41,5335
|41,7417
|% -0,25
|
|Frank
|36,8470
|37,0317
|% -0,47
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,40
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,99
|25,02
|% 0,66
|
|Platin
|935,51
|936,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.064,08
|1.066,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,69
|84,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.169,74
|2.170,09
|% 0,66
|