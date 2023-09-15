***KGYO* *KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi









***KGYO******KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )Yapılan açıklama düzeltme mi? EvetKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 15.09.2023İlgili Şirketler KRGYO, KGYOAçıklamalar Bildirime ilişkin şirket kodu sehven KGYO seçilerek yayınlanmış olup doğrusu KRGYO'dur. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili söz konusu bildirim ekte tekrar yayınlanmaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195217BIST