***KGYO* *KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi









***KGYO******KRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )Yapılan açıklama düzeltme mi? EvetKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 08.12.2023İlgili Şirketler KRGYO, KGYOAçıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen ve 8/12/2023 tarihinde KAP'ta duyurulan pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklamada pay kodu sehven KGYO olarak seçilmiştir, açıklama ilgili pay kodlarıyla yeniden yayınlanmaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224080BIST