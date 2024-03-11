***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
11.03.2024 00:45
***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2024
Açıklamalar
01/01/2023 - 31/12/2023 dönemine ait faaliyet raporumuz açıklama ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257296
BIST
'
18:059.155
En Düşük
|Değişim
|: 1,12%
|| 101,14
|Açılış
|: 9.084
|
|Önceki Kapanış
|: 9.054
|
9.024
En Yüksek
9.174
18:0532,0048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0960
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
32,0215
En Düşük
31,9269
18:0535,0957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1123
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0000
|
35,1556
En Düşük
34,9689
18:052.247,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 13,68
|Açılış
|: 2.247,69
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|70,95
|19.110.634
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|53.387.888
|% 9,99
|
|DESPC
|49,12
|55.807.303
|% 9,99
|
|QNBFB
|292,00
|15.855.028
|% 9,98
|
|ARTMS
|40,78
|15.690.268
|% 9,98
|
|EUKYO
|22,68
|10.102.101
|% -10,00
|
|AKFYE
|26,10
|347.352.991
|% -10,00
|
|BRKVY
|179,70
|39.927.816
|% -9,97
|
|FONET
|43,20
|37.984.896
|% -9,96
|
|PEKGY
|24,96
|74.370.281
|% -9,96
|
|THYAO
|279,25
|14.766.133.908
|% 2,38
|
|OBAMS
|58,20
|9.349.255.106
|% -7,77
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|EREGL
|45,90
|5.917.177.763
|% 0,53
|
|REEDR
|64,50
|4.636.049.971
|% -2,57
|
|ISCTR
|10,86
|4.100.586.968
|% 4,73
|
|HEKTS
|18,04
|4.356.076.767
|% 0,00
|
|EKGYO
|11,30
|2.401.731.173
|% 2,26
|
|YKBNK
|22,98
|4.413.323.140
|% 3,98
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9967
|32,0048
|% 0,30
|
|Euro
|35,0531
|35,0957
|% 0,32
|
|Sterlin
|42,5260
|42,7391
|% 0,08
|
|Frank
|37,7048
|37,8938
|% 0,05
|
|Riyal
|8,8210
|8,8652
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,36
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|918,20
|919,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,28
|1.029,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,44
|81,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,13
|2.182,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SEKFK
Yüzde 9.95 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 845, 081 adet işlem
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17:58IZINV
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17:55XU100
Endeks 9, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 111, 943.00 milyon TL de
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17:55DITAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 899, 587 adet işlem