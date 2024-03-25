***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/02/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2023-31.12.2023Tarih25/03/2024Saati11:45AdresiKuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. N1 Üsküdar / İstanbulGündem28.02.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Olağan Genel Kurul gündemleriGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarSetur Servis Turistik A.Ş.'nin 25.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262038BIST