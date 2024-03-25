***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
25.03.2024 16:28
***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
28/02/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
Tarih
25/03/2024
Saati
11:45
Adresi
Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. N1 Üsküdar / İstanbul
Gündem
28.02.2024 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Olağan Genel Kurul gündemleri
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Setur Servis Turistik A.Ş.'nin 25.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262038
BIST