***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( İhraç Belgesi
04.10.2023 16:10
***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.10.2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 500.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1154 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199515
BIST
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16:248.449
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -64,79
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
16:2427,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1356
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
16:2429,0309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,2560
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
16:241.617,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,42
|Açılış
|: 1.617,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler16:24
|BFREN
|8.155,10
|19.515.154
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|4.956.778
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|3.347.715
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|15.122.938
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|4.911.926
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|19.383.207
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|834.915
|% -9,96
|
|TARKM
|445,70
|222.329.185
|% -9,59
|
|AYES
|32,50
|1.183.451
|% -9,47
|
|ISBIR
|122,20
|2.823.634
|% -6,36
|
|THYAO
|241,90
|6.157.874.990
|% -2,34
|
|PETKM
|22,44
|5.438.968.487
|% 2,94
|
|TUPRS
|150,40
|5.089.643.985
|% -2,97
|
|EREGL
|44,78
|3.995.343.574
|% 0,13
|
|ZOREN
|7,57
|3.497.869.426
|% 9,87
|
|ZOREN
|7,57
|3.497.869.426
|% 9,87
|
|PETKM
|22,44
|5.438.968.487
|% 2,94
|
|ADESE
|2,59
|504.235.015
|% 7,92
|
|KATMR
|2,90
|565.534.588
|% 8,21
|
|ODAS
|14,18
|2.456.287.735
|% 1,72
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5646
|27,5713
|% 0,49
|
|Euro
|29,0212
|29,0309
|% 0,89
|
|Sterlin
|33,4232
|33,5909
|% 0,93
|
|Frank
|29,9918
|30,1725
|% 0,86
|
|Riyal
|7,3269
|7,3636
|% 0,23
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|1,37
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|7,25
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|38,00
|
|Tam
|10.882
|10.974
|14,00
|
|Yarım
|5.458
|5.504
|7,00
|
|Çeyrek
|2.720
|2.752
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,18
|21,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|18,84
|18,87
|0,14
|
|B. Petrol
|89,26
|89,26
|-1,66
|
Seans Raporu
16:24
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16:39TETMT
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 2, 031.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 083 adet işlem
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16:37ISYAT
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 11.57 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 346, 956 adet işlem
-
16:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -90, 14 kaybederek (% -1.01 ) 8, 842
-
16:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, PETKM, ADESE
-
16:35PASEU
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 81.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 994, 350 adet işlem