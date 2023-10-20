***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.10.2023 13:31
***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 19.12.2022 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Setur Servis Turistik A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli (Ulusal) (Tr) AA+ görünüm stabil ve Kısa Vadeli (Ulusal) (Tr) J1+ görünüm stabil olarak belirlenmiştir.
Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208029
BIST
'
15:237.613
En Düşük
|Değişim
|: -2,01%
|| -156,32
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.550
En Yüksek
7.711
15:2328,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0398
|Açılış
|: 28,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
15:2329,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
15:231.780,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.780,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler15:21
|MRSHL
|1.786,40
|113.363.097
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.156,50
|9.525.846
|% 10,00
|
|DOFER
|27,52
|2.637.462
|% 9,99
|
|MEKAG
|48,66
|17.523.828
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|12.611.024
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.166.415
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|237.556.196
|% -9,99
|
|PEKGY
|25,66
|13.696.333
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|13.383.369
|% -9,96
|
|KLNMA
|35,72
|8.591.916
|% -9,75
|
|THYAO
|209,30
|4.452.967.340
|% -2,01
|
|TUPRS
|132,00
|3.417.450.455
|% -1,05
|
|ASELS
|40,76
|3.128.399.643
|% -0,83
|
|PETKM
|21,06
|2.228.088.120
|% 1,06
|
|YKBNK
|18,23
|1.867.402.596
|% -2,04
|
|ZOREN
|5,52
|1.167.486.103
|% -3,83
|
|ODAS
|11,76
|1.688.498.862
|% 3,16
|
|EKGYO
|7,06
|941.873.869
|% -1,81
|
|PETKM
|21,06
|2.228.088.120
|% 1,06
|
|YKBNK
|18,23
|1.867.402.596
|% -2,04
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0165
|28,0205
|% 0,14
|
|Euro
|29,6657
|29,6750
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,9167
|34,0868
|% 0,19
|
|Frank
|31,2755
|31,4639
|% 0,13
|
|Riyal
|7,4469
|7,4842
|% 0,20
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|5,10
|
|Altın Gr.
|1.781
|1.781
|6,24
|
|Cumhuriyet
|12.279
|12.465
|160,00
|
|Tam
|11.998
|12.069
|-3,00
|
|Yarım
|6.017
|6.059
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.999
|3.030
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,82
|0,08
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|1,06
|