***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 19.12.2023 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Setur Servis Turistik A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli (Ulusal) (Tr) AA+ görünüm Pozitif ve Kısa Vadeli (Ulusal) (Tr) J1+ görünüm stabil olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227050BIST