***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.12.2023 17:19
***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin 19.12.2023 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre Setur Servis Turistik A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli (Ulusal) (Tr) AA+ görünüm Pozitif ve Kısa Vadeli (Ulusal) (Tr) J1+ görünüm stabil olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227050
BIST
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17:597.726
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -64,56
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
17:5929,0941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0373
|Açılış
|: 29,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0979
En Düşük
28,9845
17:5931,9569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2012
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9925
En Düşük
31,7021
17:591.913,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 20,32
|Açılış
|: 1.913,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.913,57
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|81,40
|5.195.419
|% 10,00
|
|UFUK
|104,50
|5.687.494
|% 10,00
|
|SELGD
|19,58
|4.199.632
|% 10,00
|
|ISYAT
|10,36
|87.968.640
|% 9,98
|
|LINK
|196,20
|18.497.236
|% 9,98
|
|SAMAT
|45,00
|34.196.085
|% -10,00
|
|SURGY
|39,64
|1.221.876.386
|% -9,99
|
|SRVGY
|372,25
|86.294.905
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|26.933.516
|% -9,98
|
|GUBRF
|291,75
|42.017.252
|% -9,95
|
|THYAO
|245,30
|8.676.394.530
|% -0,16
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|AKBNK
|38,88
|3.842.152.198
|% -1,32
|
|BEGYO
|2,97
|1.449.251.834
|% -7,48
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|EKGYO
|7,10
|1.259.386.837
|% -2,87
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0842
|29,0988
|% 0,14
|
|Euro
|31,9450
|31,9569
|% 0,63
|
|Sterlin
|36,9681
|37,1535
|% 0,90
|
|Frank
|33,6588
|33,8616
|% 0,90
|
|Riyal
|7,7328
|7,7715
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|961,35
|963,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.235,09
|1.241,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,14
|79,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,60
|2.045,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58JANTS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 149.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 516 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 749 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 75, 271.00 milyon TL de
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17:57KZBGY
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 684 adet işlem
-
17:56CEMAS
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 422, 899 adet işlem
-
17:55BEGYO
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 457, 885, 380 adet işlem