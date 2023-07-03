***KIA* *KIB* *KIE* *KID* *KIG* *KIF* *NIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KIA******KIB******KIE******KID******KIG******KIF******NIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [KIA, KIB, KID, KIE, KIF, NIG]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeğiştirilen standart izahname formatına uyum sağlanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 15.06.2023 tarih ve 49 numaralı Genelgesi kapsamında Kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının izahnameleri güncellenmiş olup, güncel izahnamelere ilgili fonun KAP sayfasından ulaşılabilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164080BIST