***KIB* *KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KIB******KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [KIB]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Yatırımcılarımız,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.08.2023 tarih ve E-12233903-305.99-41231 sayılı izni ile Trive Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Trive Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon (KIB)'a ilişkin 31.08.2023 - 31.12.2023 arasında geçerli olacak promosyon kampanyasına ilişkin duyuru metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189638BIST