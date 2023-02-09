***KIF* *KIG* *KIB* *NIG* *KIA*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KIF******KIG******KIB******NIG******KIA*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [KIA, KIB, KIF, NIG]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Yatırımcılarımız,Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı doğrultusunda, kurucusu olduğumuz aşağıda unvanlarına yer verilen fonların pay fiyatı hesaplaması ile katılma payı alım satım işlemleri durdurulmuştur.- Trive Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (KIA)- Trive Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon (KIB)- Trive Portföy Emtia Serbest Fon (KIF)- Trive Portföy Serbest Fon (NIG)Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonlarımızın değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111910BIST