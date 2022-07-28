***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 19:27
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 19.016 19.016 8.019.016
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
19.016
Transferler
19.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.123.588 -1.123.588
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 19.016 -1.123.588 6.895.428 0 6.895.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.148.987
Dönem Karı (Zararı)
-1.123.588
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.123.588
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
316.843
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 227.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 14.719
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
161.717
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 161.717
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.796
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -20.796
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -66.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.318.266
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -1.438.734
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -144.687
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.925
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 37.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 33.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 85.360
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108.870
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 108.870
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.125.011
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -23.976
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.148
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -31.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.940
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -70.940
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.251.075
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -2.251.075
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.024.806
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.773.731
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.773.731 8.024.806
Finansal Yatırımlar
5 1.459.530
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
1.459.530
Peşin Ödenmiş Giderler
136.262
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 136.262
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 18.944
ARA TOPLAM
7.388.467 8.024.806
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.388.467 8.024.806
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 1.602.367
Mobilya ve Demirbaşlar
30.111
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
1.572.256
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.425
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.425
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 66.146
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.676.938
TOPLAM VARLIKLAR
9.065.405 8.024.806
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 301.308
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
247.966
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 247.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.342
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
53.342
Ticari Borçlar
70.925
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 37.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 33.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 85.360
Diğer Borçlar
109.628 758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 109.628 758
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 5.032
Kısa Vadeli Karşılıklar
917
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 917
ARA TOPLAM
568.138 5.790
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
568.138 5.790
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.588.037
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 1.387.158
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 1.387.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
200.879
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
200.879
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 13.802
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.601.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.169.977 5.790
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.895.428 8.019.016
Ödenmiş Sermaye
13 8.000.000 8.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 19.016
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.123.588 19.016
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.895.428 8.019.016
TOPLAM KAYNAKLAR
9.065.405 8.024.806
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.153.746 -1.558.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 59.547 38.184
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.094.199 -1.520.698
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.094.199 0 -1.520.698
Finansman Gelirleri
18 1.525.820 1.203.702
Finansman Giderleri
19 -621.355 -612.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.189.734 0 -929.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
66.146 64.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 66.146 64.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.123.588 0 -865.100
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.123.588 0 -865.100
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.123.588 -865.100
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 21 -0,14040000 -0,10810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.123.588 0 -865.100
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.123.588 -865.100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048839
BIST