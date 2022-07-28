***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Sonu BakiyelerCari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 19.016 19.016 8.019.016Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler19.016Transferler19.016Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.123.588 -1.123.588Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 19.016 -1.123.588 6.895.428 0 6.895.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.148.987Dönem Karı (Zararı)-1.123.588Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.123.588Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler316.843Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 227.349Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 14.719Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler161.717Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6 161.717Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-20.796Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler5 -20.796Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -66.146İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.318.266Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -1.438.734Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -144.687Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler70.925İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 37.170İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 33.755Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 85.360Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler108.870İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 108.870Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.125.011Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -23.976YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.148Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.148Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -31.148FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.940Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -70.940YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.251.075NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -2.251.075DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.024.806DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.773.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.773.731 8.024.806Finansal Yatırımlar5 1.459.530Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar1.459.530Peşin Ödenmiş Giderler136.262İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 136.262Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 18.944ARA TOPLAM7.388.467 8.024.806TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.388.467 8.024.806DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 1.602.367Mobilya ve Demirbaşlar30.111Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar1.572.256Peşin Ödenmiş Giderler9 8.425İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.425Ertelenmiş Vergi Varlığı20 66.146TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.676.938TOPLAM VARLIKLAR9.065.405 8.024.806KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 301.308İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar247.966Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 247.966İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar53.342Kiralama İşlemlerinden Borçlar53.342Ticari Borçlar70.925İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-7 37.170İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 33.755Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 85.360Diğer Borçlar109.628 758İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 109.628 758Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 5.032Kısa Vadeli Karşılıklar917Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 917ARA TOPLAM568.138 5.790TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER568.138 5.790UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.588.037İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3 1.387.158Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 1.387.158İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar200.879Kiralama İşlemlerinden Borçlar200.879Uzun Vadeli Karşılıklar13.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 13.802TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.601.839TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.169.977 5.790ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.895.428 8.019.016Ödenmiş Sermaye13 8.000.000 8.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 19.016Net Dönem Karı veya Zararı-1.123.588 19.016TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.895.428 8.019.016TOPLAM KAYNAKLAR9.065.405 8.024.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri15 -2.153.746 -1.558.882Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 59.547 38.184ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.094.199 -1.520.698FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.094.199 0 -1.520.698Finansman Gelirleri18 1.525.820 1.203.702Finansman Giderleri19 -621.355 -612.871SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.189.734 0 -929.867Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri66.146 64.767Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 66.146 64.767SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.123.588 0 -865.100DÖNEM KARI (ZARARI)-1.123.588 0 -865.100Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.123.588 -865.100Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 21 -0,14040000 -0,10810000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.123.588 0 -865.100Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.123.588 -865.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048839BIST