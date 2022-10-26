***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 8.000.000 19.016 8.019.016Transferler19.016 -19.016Dönem Karı (Zararı)-2.972.639 -2.972.639Dönem Sonu Bakiyeler13 8.000.000 19.016 -2.972.639 5.046.377 5.046.377Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.921.595Dönem Karı (Zararı)-2.972.639Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.972.639Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler576.216Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 352.305Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler63.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 63.785Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6 247.940Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -87.814İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.520.140Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -3.828.128Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-73.191İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-73.191Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -73.217Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler222.778İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 186.563İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 36.215Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 111.486Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler146.519İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 146.519İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.387Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-26.387Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.916.563Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -5.032YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-119.854Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-119.854Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -119.854FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-193.562 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -193.562 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.235.011 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.235.011 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.024.806DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.789.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.789.795 8.024.806Finansal Yatırımlar5 3.828.128 0Diğer Alacaklar73.191 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 73.191 0Peşin Ödenmiş Giderler62.799 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 62.799 0Diğer Dönen Varlıklar26.387 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26.387 0ARA TOPLAM5.780.300 8.024.806TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.780.300 8.024.806DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.566.118 0Mobilya ve Demirbaşlar10 112.642 0Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar10 1.453.476 0Peşin Ödenmiş Giderler10.417 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 10.417 0Ertelenmiş Vergi Varlığı20 447.528 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.024.063 0TOPLAM VARLIKLAR7.804.363 8.024.806KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar301.308 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar247.966 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 247.966 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar53.342 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 53.342 0Ticari Borçlar222.778 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-7 186.563 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 36.215 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 111.486 0Diğer Borçlar147.277 758İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 147.277 758Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 5.032Kısa Vadeli Karşılıklar24.368 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 24.368 0ARA TOPLAM807.217 5.790TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER807.217 5.790UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.551.638 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.363.191 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 1.363.191 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar188.447 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 188.447 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 39.417 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü359.714TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.950.769 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.757.986 5.790ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.046.377 8.019.016Ödenmiş Sermaye13 8.000.000 8.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 19.016 0Net Dönem Karı veya Zararı13 -2.972.639 19.016TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.046.377 8.019.016TOPLAM KAYNAKLAR7.804.363 8.024.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 54.667 0 54.667 0Satışların Maliyeti14 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)54.667 0 54.667 0BRÜT KAR (ZARAR)54.667 0 54.667 0Genel Yönetim Giderleri15 -4.684.262 0 -2.530.516 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 113.748 0 54.201 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.515.847 0 -2.421.648 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.515.847 0 -2.421.648 0Finansman Gelirleri18 2.164.295 0 638.475 0Finansman Giderleri19 -708.901 0 -87.546SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.060.453 0 -1.870.719 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri87.814 0 21.668Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 87.814 0 21.668SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.972.639 0 -1.849.051 0DÖNEM KARI (ZARARI)-2.972.639 0 -1.849.051 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.972.639 -1.849.051Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)PAY BAŞINA KAZANÇ 21 -0,37160000 -0,23110000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.972.639 0 -1.849.051 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.972.639 -1.849.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074355BIST