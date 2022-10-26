***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 16:50
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 8.000.000 19.016 8.019.016
Transferler
19.016 -19.016
Dönem Karı (Zararı)
-2.972.639 -2.972.639
Dönem Sonu Bakiyeler
13 8.000.000 19.016 -2.972.639 5.046.377 5.046.377
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.921.595
Dönem Karı (Zararı)
-2.972.639
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.972.639
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
576.216
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 352.305
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
63.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 63.785
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6 247.940
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -87.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.520.140
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -3.828.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.191
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -73.217
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
222.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 186.563
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 36.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 111.486
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
146.519
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 146.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-26.387
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.916.563
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -5.032
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-119.854
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-119.854
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -119.854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-193.562 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -193.562 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.235.011 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.235.011 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.024.806
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.789.795
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.789.795 8.024.806
Finansal Yatırımlar
5 3.828.128 0
Diğer Alacaklar
73.191 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 73.191 0
Peşin Ödenmiş Giderler
62.799 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 62.799 0
Diğer Dönen Varlıklar
26.387 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26.387 0
ARA TOPLAM
5.780.300 8.024.806
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.780.300 8.024.806
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
1.566.118 0
Mobilya ve Demirbaşlar
10 112.642 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 1.453.476 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10.417 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.417 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 447.528 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.024.063 0
TOPLAM VARLIKLAR
7.804.363 8.024.806
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
301.308 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
247.966 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 247.966 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
53.342 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 53.342 0
Ticari Borçlar
222.778 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 186.563 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 36.215 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 111.486 0
Diğer Borçlar
147.277 758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 147.277 758
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 5.032
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.368 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 24.368 0
ARA TOPLAM
807.217 5.790
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
807.217 5.790
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.551.638 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.363.191 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 1.363.191 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
188.447 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 188.447 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 39.417 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
359.714
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.950.769 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.757.986 5.790
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.046.377 8.019.016
Ödenmiş Sermaye
13 8.000.000 8.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 19.016 0
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -2.972.639 19.016
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.046.377 8.019.016
TOPLAM KAYNAKLAR
7.804.363 8.024.806
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 54.667 0 54.667 0
Satışların Maliyeti
14 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.667 0 54.667 0
BRÜT KAR (ZARAR)
54.667 0 54.667 0
Genel Yönetim Giderleri
15 -4.684.262 0 -2.530.516 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 113.748 0 54.201 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.515.847 0 -2.421.648 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.515.847 0 -2.421.648 0
Finansman Gelirleri
18 2.164.295 0 638.475 0
Finansman Giderleri
19 -708.901 0 -87.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.060.453 0 -1.870.719 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
87.814 0 21.668
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 87.814 0 21.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.972.639 0 -1.849.051 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.972.639 0 -1.849.051 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.972.639 -1.849.051
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
PAY BAŞINA KAZANÇ 21 -0,37160000 -0,23110000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.972.639 0 -1.849.051 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.972.639 -1.849.051
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074355
BIST