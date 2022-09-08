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***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.09.2022 16:09
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
TEFAS İÇİ ALIM SATIM SAATLERİ: 9.00-13.30 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) TEFAS 1
TEFAS DIŞI ALIM SATIM SAATLERİ: 9.00-16.00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061547


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BIST En Aktif Hisseler16:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKBN 11,78 1.217.870.283 % 9,99  
EUKYO 4,41 10.753.285 % 9,98  
MTRKS 38,14 73.574.476 % 9,98  
YONGA 26,90 340.756 % 9,98  
DESA 25,44 18.413.041 % 9,94  
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16:02 Alış Satış %  
Dolar 18,2357 18,2435 % 0,16  
Euro 18,1489 18,1519 % -0,48  
Sterlin 20,9144 21,0193 % -0,25  
Frank 18,6708 18,7833 % 0,44  
Riyal 4,8382 4,8624 % 0,06  
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16:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.711 -7,04  
Altın Gr. 1.006 1.007 -0,63  
Cumhuriyet 6.753 6.855 19,00  
Tam 6.783 6.840 -55,00  
Yarım 3.305 3.341 -27,00  
Çeyrek 1.658 1.673 -14,00  
Gümüş.Ons 18,42 18,45 -0,02  
Gümüş Gr. 10,82 10,84 0,02  
B. Petrol 88,65 88,65 0,65  
Seans Raporu 16:02
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