***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.09.2022 16:09
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
TEFAS İÇİ ALIM SATIM SAATLERİ: 9.00-13.30 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) TEFAS 1
TEFAS DIŞI ALIM SATIM SAATLERİ: 9.00-16.00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061547
BIST
16:023.483
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 80,05
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:0218,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2435
En Düşük
18,2142
16:0218,1519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0877
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:021.006,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.006,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler16:02
|VAKBN
|11,78
|1.217.870.283
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.753.285
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.574.476
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.413.041
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|43.904.905
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|ATAGY
|5,04
|1.708.580
|% -4,55
|
|SANEL
|10,00
|1.700.278
|% -4,40
|
|AKBNK
|15,60
|9.867.792.430
|% -0,57
|
|YKBNK
|8,40
|9.179.368.434
|% 7,14
|
|THYAO
|75,60
|5.691.011.152
|% 1,20
|
|ISCTR
|11,28
|4.594.295.109
|% 9,62
|
|EKGYO
|5,01
|3.785.743.256
|% 2,66
|
|YKBNK
|8,40
|9.179.368.434
|% 7,14
|
|EKGYO
|5,01
|3.785.743.256
|% 2,66
|
|AKBNK
|15,60
|9.867.792.430
|% -0,57
|
|ISCTR
|11,28
|4.594.295.109
|% 9,62
|
|HALKB
|12,51
|2.990.049.523
|% 9,93
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2357
|18,2435
|% 0,16
|
|Euro
|18,1489
|18,1519
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,9144
|21,0193
|% -0,25
|
|Frank
|18,6708
|18,7833
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% 0,06
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-7,04
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.753
|6.855
|19,00
|
|Tam
|6.783
|6.840
|-55,00
|
|Yarım
|3.305
|3.341
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.673
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,02
|
|B. Petrol
|88,65
|88,65
|0,65
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 89, 2 artarak (% 2.39 ) 3, 817
-
16:17XU100
Endeks 3, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 81, 003.00 milyon TL de
-
16:16PGSUS
Yüzde 8.13 oranında artışla 252.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 363, 670 adet işlem
-
16:15MGROS
Yüzde 5.78 oranında artışla 95.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 627, 105 adet işlem
-
16:14INTEM
Yüzde 5.96 oranında artışla 95.95 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 350 adet işlem