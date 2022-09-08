***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerTEFAS İÇİ ALIM SATIM SAATLERİ: 9.00-13.30 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) TEFAS 1TEFAS DIŞI ALIM SATIM SAATLERİ: 9.00-16.00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061547BIST