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***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.10.2022 15:44
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13:30 TEFAS 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.kigportfoy.com.tr

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi dir

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT İNCE SPL Düzey 3 / Türev Araçlar
KADİR EGEMEN CANDIR SPL Düzey 3 / Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 Kat:4 Sarıyer/İstanbul 0 212 401 33 43 0 850 221 46 22 info@kigportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
SELİN AKDEMİR Satış Ve Pazarlama Bölümü Müdür 0 212 401 33 43 selin.akdemir@kigportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072864


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BIST En Aktif Hisseler17:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESEN 58,30 420.115.516 % 10,00  
GESAN 149,60 547.722.035 % 10,00  
SMRTG 125,50 301.593.676 % 9,99  
BARMA 80,90 179.911.531 % 9,99  
INTEM 85,90 43.949.054 % 9,99  
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17:22 Alış Satış %  
Dolar 18,5865 18,5968 % 0,07  
Euro 18,2212 18,2283 % -0,55  
Sterlin 20,8583 20,9629 % -0,59  
Frank 18,4478 18,5589 % -0,94  
Riyal 4,9345 4,9592 % -0,00  
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17:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.636 -16,52  
Altın Gr. 976 976 -11,25  
Cumhuriyet 6.622 6.722 -38,00  
Tam 6.638 6.730 -34,00  
Yarım 3.234 3.290 -19,00  
Çeyrek 1.619 1.645 -11,00  
Gümüş.Ons 18,48 18,51 -0,24  
Gümüş Gr. 11,00 11,02 -0,19  
B. Petrol 91,00 91,00 0,97  
Seans Raporu 17:22
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