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***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.11.2022 15:36
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Değişken Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYKIGP00053
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
14.11.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
KIG Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09.00 - 13.30 TEFAS 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.kigportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi küresel yatırım evreninde büyüyeceği öngörülen yapay zeka ve robotik teknolojileri şirketlerinin büyüme olanakları ve olası kazançlarına iştirak imkanı sağlamaktır. 5

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
NASDAQ CTA Artificial Intelligence & Robotics Index NQROBO Net Total Return Endeksi 65
BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 20
BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi 15

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00685 2,50 0,00685 2,50

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ SPL Düzey 3 / Türev Araçlar

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT İNCE SPL Düzey 3 / Türev Araçlar
KADİR EGEMEN CANDIR SPL Düzey 3 / Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 Kat:4 Sarıyer/İstanbul 0 212 401 33 43 0 850 221 46 22 info@kigportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
SELİN AKDEMİR Satış ve Pazarlama Bölümü Müdürü 0 212 401 33 43 selin.akdemir@kigportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075898


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GESAN 180,40 326.744.734 % 10,00  
KRGYO 8,69 70.624.439 % 10,00  
AKCNS 48,40 60.859.268 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.790.465 % 10,00  
EDATA 22,24 75.323.384 % 9,99  
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Frank 18,5559 18,6677 % 0,36  
Riyal 4,9398 4,9646 % 0,11  
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17:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.646 12,88  
Altın Gr. 985 985 7,91  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.622 6.680 29,00  
Yarım 3.226 3.264 15,00  
Çeyrek 1.618 1.631 7,00  
Gümüş.Ons 19,67 19,70 0,52  
Gümüş Gr. 11,74 11,76 0,29  
B. Petrol 94,47 94,47 1,66  
Seans Raporu 17:54
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