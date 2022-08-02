***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.08.2022 17:12
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
KIG Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı KIG Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-24380 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
KIG Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051156
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0595
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,3319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0368
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
18:051.024,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,81
|Açılış
|: 1.024,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9414
|17,9481
|% 0,35
|
|Euro
|18,3034
|18,3255
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,8623
|21,9719
|% -0,02
|
|Frank
|18,7335
|18,8464
|% -0,19
|
|Riyal
|4,7611
|4,7850
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|3,74
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,06
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.835
|6.903
|20,00
|
|Yarım
|3.331
|3.375
|10,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM