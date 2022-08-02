***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKIG Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı KIG Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-24380 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.KIG Portföy Para Piyasası (TL) Fonu izahnamesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051157BIST