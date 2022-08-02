***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.08.2022 17:12
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
KIG Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı KIG Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-24380 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
KIG Portföy Para Piyasası (TL) Fonu izahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051157
BIST
17:222.654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,32
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.647
17:2217,9538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0680
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
17:2218,3284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0403
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
17:221.030,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.030,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler17:20
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|TMSN
|49,16
|392.625.510
|% 9,98
|
|KRPLS
|6,83
|466.207.026
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|88.010.163
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|70.694.552
|% 9,96
|
|LIDFA
|7,42
|31.815.409
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.746.566
|% -9,95
|
|KZBGY
|57,45
|108.878.268
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|20.996.489
|% -9,52
|
|ICBCT
|6,29
|101.835.268
|% -8,44
|
|THYAO
|52,65
|6.046.757.202
|% 2,23
|
|SASA
|48,80
|2.693.373.766
|% 4,95
|
|SISE
|22,80
|2.175.355.189
|% -1,30
|
|TOASO
|79,90
|1.400.260.699
|% 7,32
|
|EREGL
|27,84
|1.333.989.080
|% -0,71
|
|TSKB
|2,63
|856.970.854
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,10
|881.456.023
|% -1,27
|
|ODAS
|3,99
|1.104.301.489
|% 2,57
|
|YKBNK
|4,84
|1.117.927.872
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,69
|283.470.287
|% 0,00
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9446
|17,9621
|% 0,43
|
|Euro
|18,3153
|18,3390
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,8321
|21,9416
|% -0,15
|
|Frank
|18,7250
|18,8378
|% -0,23
|
|Riyal
|4,7638
|4,7876
|% 0,27
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|13,26
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|9,91
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.875
|6.927
|44,00
|
|Yarım
|3.350
|3.387
|22,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.693
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,36
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,17
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 1 artarak (% 0.29 ) 2, 842
-
17:35XU100
Endeks 2, 658 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 38, 588.00 milyon TL de
-
17:35NTGAZ
Yüzde 5.16 oranında artışla 13.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 376, 883 adet işlem
-
17:34INTEM
Yüzde 5.91 oranında artışla 94.05 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 300 adet işlem
-
17:32TMSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 49.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 338, 998 adet işlem