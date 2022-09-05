***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.09.2022 17:34
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
KIG Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı KIG Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-25608 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
KIG Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu izahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060218
BIST
17:453.361
En Yüksek
|Değişim
|: 4,30%
|| 138,47
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.366
En Düşük
3.248
17:4518,2250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:4518,0914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0275
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:451.003,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.003,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:45
|KRDMD
|12,88
|2.742.937.306
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.672.862
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|2.565.447
|% 9,97
|
|ZRGYO
|3,75
|65.610.645
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|40.553.079
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.369.607
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.073.925
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,60
|79.172.189
|% -8,99
|
|GZNMI
|30,40
|74.377.133
|% -7,20
|
|MOBTL
|2,27
|217.247.648
|% -6,97
|
|YKBNK
|8,16
|10.898.507.472
|% 4,48
|
|THYAO
|75,40
|9.298.641.575
|% 5,01
|
|EREGL
|30,98
|7.826.388.705
|% 9,94
|
|GARAN
|25,40
|6.895.055.756
|% 4,18
|
|AKBNK
|14,22
|6.588.382.914
|% 9,13
|
|YKBNK
|8,16
|10.898.507.472
|% 4,48
|
|EKGYO
|4,40
|4.519.097.680
|% 8,64
|
|AKBNK
|14,22
|6.588.382.914
|% 9,13
|
|ISCTR
|9,67
|4.275.501.341
|% 9,39
|
|GARAN
|25,40
|6.895.055.756
|% 4,18
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2202
|18,2250
|% 0,14
|
|Euro
|18,0837
|18,0914
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,9226
|21,0276
|% 0,16
|
|Frank
|18,5035
|18,6150
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8334
|4,8577
|% 0,14
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,83
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.818
|53,00
|
|Yarım
|3.293
|3.334
|27,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,14
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|96,91
|96,91
|3,89
|
Seans Raporu
17:45
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
-
17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
-
17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de