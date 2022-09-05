***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKIG Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı KIG Portföy Emtia Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-25608 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.KIG Portföy Emtia Serbest Fon Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060223BIST