***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.09.2022 17:36
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
KIG Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı KIG Portföy Emtia Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-25608 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
KIG Portföy Emtia Serbest Fon Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060223
BIST
17:223.354
En Yüksek
|Değişim
|: 4,06%
|| 130,96
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.366
En Düşük
3.248
17:2218,2284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:2218,1111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0078
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:221.002,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.002,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KRDMD
|12,88
|2.738.669.415
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.593.165
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.412.856
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.563.876
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.846.549.825
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|51.282.507
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.722.654
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,90
|77.461.186
|% -8,78
|
|MOBTL
|2,26
|213.309.577
|% -7,38
|
|EGGUB
|72,50
|105.845.495
|% -5,54
|
|YKBNK
|8,18
|10.467.868.973
|% 4,74
|
|THYAO
|75,60
|8.975.981.056
|% 5,29
|
|EREGL
|30,96
|7.727.701.650
|% 9,87
|
|GARAN
|25,46
|6.667.771.163
|% 4,43
|
|AKBNK
|14,23
|6.446.488.111
|% 9,21
|
|YKBNK
|8,18
|10.467.868.973
|% 4,74
|
|EKGYO
|4,39
|4.441.224.098
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,23
|6.446.488.111
|% 9,21
|
|ISCTR
|9,58
|4.087.723.256
|% 8,37
|
|GARAN
|25,46
|6.667.771.163
|% 4,43
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2171
|18,2284
|% 0,16
|
|Euro
|18,1033
|18,1111
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,9125
|21,0174
|% 0,11
|
|Frank
|18,5003
|18,6117
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8338
|4,8580
|% 0,14
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,12
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.759
|6.815
|50,00
|
|Yarım
|3.293
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|96,75
|96,75
|3,73
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37BRKSN
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 680, 552 adet işlem
-
17:35ISCTR
Yüzde 8.03 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 104, 026 adet işlem
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, GUBRF, TUPRS
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 2 artarak (% 4.55 ) 2, 994
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKSN, ICBCT, PETUN, KRDMB, VAKBN, HALKB, VKING, TSKB, BRMEN, KRDMA