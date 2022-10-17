***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2022 tarih ve E-12233903-305.05-26404 sayılı izni ile Neo Portföy KIG Serbest Fon'un kuruculuğu 17.10.2022 tarihinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'den devralınmıştır.KIG Portföy Serbest Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072468BIST