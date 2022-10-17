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***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

17.10.2022 13:52
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2022 tarih ve E-12233903-305.05-26404 sayılı izni ile Neo Portföy KIG Serbest Fon'un kuruculuğu 17.10.2022 tarihinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş.'den devralınmıştır.
KIG Portföy Serbest Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072468


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Çeyrek 1.634 1.650 -9,00  
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Gümüş Gr. 11,10 11,12 0,20  
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