***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.10.2022 14:01
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
KIG Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073550
BIST
14:243.990
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 55,25
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
14:2418,6094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0281
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
14:2418,2811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0494
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
14:24985,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,85
|Açılış
|: 985,62
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler14:22
|FENER
|62,15
|368.073.071
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.257.283
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.264.785
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|936.390
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|515.684
|% 10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|CONSE
|8,20
|876.421.134
|% -9,89
|
|BTCIM
|44,16
|70.322.296
|% -7,03
|
|YAPRK
|48,26
|43.921.101
|% -6,29
|
|GESAN
|164,50
|962.361.855
|% -6,27
|
|THYAO
|99,30
|4.860.611.126
|% 1,38
|
|EREGL
|30,64
|2.863.402.457
|% 3,72
|
|KRDMD
|12,73
|2.155.518.429
|% 3,33
|
|SISE
|32,74
|1.851.483.296
|% 2,31
|
|SASA
|99,40
|1.787.446.679
|% 6,71
|
|EKGYO
|4,68
|1.347.163.962
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,73
|2.155.518.429
|% 3,33
|
|ODAS
|7,61
|1.200.417.313
|% -4,04
|
|SKBNK
|1,99
|295.853.583
|% 1,53
|
|TSKB
|2,89
|409.679.642
|% -0,34
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5993
|18,6130
|% 0,17
|
|Euro
|18,2725
|18,2806
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,9208
|21,0257
|% -0,09
|
|Frank
|18,4900
|18,6014
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,13
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-9,65
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,43
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.727
|-51,00
|
|Tam
|6.657
|6.754
|45,00
|
|Yarım
|3.244
|3.297
|17,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,15
|
|B. Petrol
|90,48
|90,48
|-0,86
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37TEZOL
Yüzde 6.62 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 469, 956 adet işlem
-
14:36ISGYO
Yüzde 6.45 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 660, 329 adet işlem
-
14:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 44 artarak (% 1.55 ) 4, 365
-
14:35XU100
Endeks 3, 991 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 47, 974.00 milyon TL de
-
14:35QNBFB
Yüzde 5.91 oranında artışla 43.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 084 adet işlem