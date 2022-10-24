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***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

24.10.2022 14:01
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,40% |  55,25
Açılış :  3.946  
Önceki Kapanış :  3.935  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 62,15 368.073.071 % 10,00  
DITAS 36,08 10.257.283 % 10,00  
KERVN 0,66 2.264.785 % 10,00  
SODSN 30,14 936.390 % 10,00  
SUMAS 92,40 515.684 % 10,00  
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14:22 Alış Satış %  
Dolar 18,5993 18,6130 % 0,17  
Euro 18,2725 18,2806 % -0,27  
Sterlin 20,9208 21,0257 % -0,09  
Frank 18,4900 18,6014 % -0,33  
Riyal 4,9353 4,9600 % 0,13  
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14:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 -9,65  
Altın Gr. 986 986 -4,43  
Cumhuriyet 6.626 6.727 -51,00  
Tam 6.657 6.754 45,00  
Yarım 3.244 3.297 17,00  
Çeyrek 1.627 1.651 10,00  
Gümüş.Ons 19,18 19,21 -0,24  
Gümüş Gr. 11,46 11,48 -0,15  
B. Petrol 90,48 90,48 -0,86  
Seans Raporu 14:22
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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