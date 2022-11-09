***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2022 16:59
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2022 tarih ve E-12233903-350.11-28218 sayılı izin yazısına istinaden şirketimizin 'KIG Portföy Yönetimi A.Ş.' olan unvanının 'Trive Portföy Yönetimi A.Ş.' olarak değiştirilmesi ve işletme adının 'Trive Portföy' olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078598
BIST
17:584.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,38
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:5818,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0813
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:5818,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0821
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:581.024,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,00
|Açılış
|: 1.024,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,49
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:56
|HEKTS
|36,08
|2.653.831.043
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|94.924.773
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.627.765
|% 10,00
|
|ORGE
|25,52
|130.905.609
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.916.473.770
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|126.982.044
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.856.193
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.676.635
|% -9,84
|
|KERVT
|11,08
|427.330.063
|% -9,62
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|111,80
|9.575.767.402
|% -1,06
|
|ASELS
|37,78
|7.671.254.843
|% 4,42
|
|EREGL
|34,64
|5.688.894.264
|% -3,08
|
|TCELL
|31,78
|4.534.010.722
|% 8,10
|
|TTKOM
|13,87
|4.120.857.306
|% 1,24
|
|EKGYO
|5,07
|3.137.807.160
|% -2,50
|
|SKBNK
|2,15
|667.943.800
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.916.473.770
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,87
|4.120.857.306
|% 1,24
|
|TSKB
|3,08
|900.428.768
|% -1,28
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5969
|18,6037
|% 0,44
|
|Euro
|18,7514
|18,7720
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,1283
|21,2343
|% -0,87
|
|Frank
|18,8200
|18,9334
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,33
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,81
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.827
|6.886
|-2,00
|
|Yarım
|3.326
|3.366
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|0,02
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|-1,64
|
Seans Raporu
17:56
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17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem