***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2022 tarih ve E-12233903-350.11-28218 sayılı izin yazısına istinaden şirketimizin 'KIG Portföy Yönetimi A.Ş.' olan unvanının 'Trive Portföy Yönetimi A.Ş.' olarak değiştirilmesi ve işletme adının 'Trive Portföy' olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078598BIST