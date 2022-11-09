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***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

09.11.2022 16:59
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.11.2022 tarih ve E-12233903-350.11-28218 sayılı izin yazısına istinaden şirketimizin 'KIG Portföy Yönetimi A.Ş.' olan unvanının 'Trive Portföy Yönetimi A.Ş.' olarak değiştirilmesi ve işletme adının 'Trive Portföy' olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078598


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