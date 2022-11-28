***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04/11/2022 tarih ve E-12233903-350.11-28218 sayılı ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/11/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00080038878 sayılı izin yazılarına istinaden, şirketimizin işletme adının "TRIVE PORTFÖY" olarak belirlenmesine ilişkin başvurumuz uygun görülmüştür. İşletme adının belirlenmesine ilişkin tescil işlemleri 22/11/2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082628BIST