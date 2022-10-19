***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.10.2022 15:48
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIG Portföy Serbest Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072866
BIST
16:343.883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 41,25
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
16:3418,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
16:3418,1852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1436
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
16:34978,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -9,01
|Açılış
|: 978,47
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler16:34
|ESEN
|58,30
|415.414.500
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|486.728.755
|% 10,00
|
|INTEM
|85,90
|43.604.079
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|296.879.394
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|172.797.277
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,19
|16.249.449
|% -6,44
|
|AKFGY
|4,15
|303.824.284
|% -6,32
|
|PEGYO
|2,44
|32.841.628
|% -5,43
|
|KIMMR
|6,83
|7.389.822
|% -5,40
|
|ODAS
|7,92
|5.018.663.373
|% -5,38
|
|THYAO
|97,70
|5.153.788.841
|% 0,46
|
|ODAS
|7,92
|5.018.663.373
|% -5,38
|
|YKBNK
|9,47
|4.293.148.831
|% 0,85
|
|AKBNK
|15,34
|4.237.401.213
|% 1,66
|
|ISCTR
|9,82
|3.322.556.790
|% 3,70
|
|ODAS
|7,92
|5.018.663.373
|% -5,38
|
|YKBNK
|9,47
|4.293.148.831
|% 0,85
|
|EKGYO
|4,42
|1.639.367.203
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,82
|3.322.556.790
|% 3,70
|
|AKBNK
|15,34
|4.237.401.213
|% 1,66
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5876
|18,5937
|% 0,05
|
|Euro
|18,1727
|18,1852
|% -0,78
|
|Sterlin
|20,8883
|20,9931
|% -0,45
|
|Frank
|18,4714
|18,5827
|% -0,82
|
|Riyal
|4,9329
|4,9577
|% -0,03
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-17,27
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,57
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-24,00
|
|Tam
|6.647
|6.731
|-33,00
|
|Yarım
|3.239
|3.291
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,51
|90,51
|0,48
|