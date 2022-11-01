***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.11.2022 15:46
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
KIB- KIG Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075903
BIST
15:364.075
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 96,07
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
15:3618,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
15:3618,5176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1140
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
15:36990,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,15
|Açılış
|: 990,01
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler15:34
|AKCNS
|48,40
|58.054.681
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.571.532
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.677.690
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.487.621
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,84
|98.922.478
|% -8,75
|
|LIDER
|48,78
|137.165.194
|% -7,96
|
|KRTEK
|25,24
|86.215.366
|% -7,75
|
|VERTU
|33,08
|148.189.747
|% -7,60
|
|PNSUT
|47,04
|75.503.025
|% -7,58
|
|THYAO
|102,40
|4.145.372.684
|% 1,09
|
|SASA
|128,80
|3.421.227.125
|% 7,15
|
|ASELS
|33,42
|2.662.074.563
|% 3,72
|
|SISE
|33,66
|2.531.429.377
|% 1,32
|
|EKGYO
|4,50
|2.058.445.934
|% 2,04
|
|EKGYO
|4,50
|2.058.445.934
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,48
|1.782.782.880
|% 2,93
|
|ISCTR
|9,49
|1.475.436.350
|% 1,82
|
|DOHOL
|6,12
|805.462.068
|% 2,68
|
|AKBNK
|15,03
|1.970.443.874
|% 2,80
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6084
|18,6273
|% 0,11
|
|Euro
|18,5048
|18,5156
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,4444
|21,5519
|% 0,87
|
|Frank
|18,6916
|18,8042
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9393
|4,9640
|% 0,10
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|20,01
|
|Altın Gr.
|991
|991
|14,41
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|51,00
|
|Tam
|6.659
|6.715
|64,00
|
|Yarım
|3.244
|3.280
|31,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.639
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,96
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,48
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|1,90
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:48EDATA
Yüzde 9.99 oranında artışla 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 405, 167 adet işlem
-
15:47YAPRK
Yüzde 5.73 oranında artışla 53.50 lira fiyatla işlem gören hissede 563, 484 adet işlem
-
15:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, AKSEN, TTKOM
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 38 artarak (% 2.47 ) 3, 589
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, VAKKO, SMRTG, BALAT, KONTR, NTGAZ, MZHLD, AKCNS, BRLSM, EDATA