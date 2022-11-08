***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 17:16
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
KIG Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078074
BIST
17:124.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 48,47
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
17:1218,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1261
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
17:1218,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0888
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
17:121.001,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.001,26
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.002,29
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler17:12
|GUBRF
|162,80
|772.717.448
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|30.410.333
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|2.680.472.152
|% 9,99
|
|KAREL
|28,62
|114.012.157
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|172.164.779
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|68.527.754
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|EREGL
|35,72
|11.929.151.467
|% -2,46
|
|THYAO
|114,00
|11.708.731.574
|% 6,34
|
|EKGYO
|5,04
|6.512.045.263
|% 5,22
|
|ASELS
|36,46
|5.243.286.475
|% 2,24
|
|KRDMD
|13,11
|4.305.369.751
|% -5,34
|
|EKGYO
|5,04
|6.512.045.263
|% 5,22
|
|EREGL
|35,72
|11.929.151.467
|% -2,46
|
|KRDMD
|13,11
|4.305.369.751
|% -5,34
|
|ISCTR
|9,22
|2.796.847.491
|% -0,32
|
|SKBNK
|2,12
|624.518.496
|% 1,92
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5988
|18,6031
|% 0,68
|
|Euro
|18,6182
|18,6238
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,2366
|21,3431
|% 0,09
|
|Frank
|18,7062
|18,8189
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% 0,60
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|-0,11
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|5,79
|
|Cumhuriyet
|6.670
|6.771
|-17,00
|
|Tam
|6.701
|6.749
|1,00
|
|Yarım
|3.265
|3.300
|1,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.649
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|0,08
|
|B. Petrol
|97,40
|97,40
|-0,52
|
Seans Raporu
17:12
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17:26XU100
Endeks 4, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 104, 434.00 milyon TL de
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17:26GESAN
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17:25GARFA
Yüzde 4.83 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 648 adet işlem
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17:24KAREL
Yüzde 7.99 oranında artışla 28.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 142 adet işlem
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17:23IHEVA
Yüzde 9.76 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 229, 856 adet işlem