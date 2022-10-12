***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.10.2022 15:32
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIG Portföy Yönetimi A.Ş.Değişken Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071154
BIST
15:253.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -14,15
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
15:2518,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
15:2518,0350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0165
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
15:25998,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,88
|Açılış
|: 998,83
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler15:25
|DYOBY
|23,12
|57.817.109
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|339.301.987
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|612.756.701
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|938.131.620
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|3.079.944
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|19.335.565
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.335.565
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|30,92
|7.565.704
|% -7,70
|
|CMENT
|51,55
|248.586
|% -6,27
|
|THYAO
|85,40
|4.495.795.369
|% 1,07
|
|SASA
|82,90
|2.152.362.786
|% -2,59
|
|ASELS
|32,40
|2.076.294.548
|% 0,43
|
|PETKM
|14,74
|1.800.144.980
|% 1,31
|
|ISCTR
|8,29
|1.623.169.001
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,20
|1.240.044.577
|% -2,55
|
|ISCTR
|8,29
|1.623.169.001
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,32
|1.598.404.331
|% 0,12
|
|PETKM
|14,74
|1.800.144.980
|% 1,31
|
|AKFGY
|3,98
|448.525.033
|% -2,93
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5884
|18,5908
|% 0,03
|
|Euro
|18,0260
|18,0350
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,4821
|20,5848
|% 0,73
|
|Frank
|18,6012
|18,7133
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,02
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|2,60
|
|Altın Gr.
|996
|997
|0,72
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|13,00
|
|Tam
|6.719
|6.772
|4,00
|
|Yarım
|3.274
|3.310
|1,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,01
|
|B. Petrol
|94,79
|94,79
|0,50
|