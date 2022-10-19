***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
19.10.2022 15:59
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIG Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072873
BIST
16:113.884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 42,14
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
16:1118,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
16:1118,2083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1205
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
16:11977,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,41
|Açılış
|: 977,07
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler16:10
|GESAN
|149,60
|486.294.017
|% 10,00
|
|BARMA
|80,90
|170.968.128
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|296.035.407
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|28.411.467
|% 9,99
|
|NIBAS
|10,69
|47.064.365
|% 9,98
|
|AKFGY
|4,14
|298.192.118
|% -6,55
|
|GLBMD
|11,18
|15.080.154
|% -6,52
|
|ODAS
|7,88
|4.880.789.677
|% -5,85
|
|PEGYO
|2,45
|28.759.594
|% -5,04
|
|SEGYO
|1,60
|157.407.292
|% -4,76
|
|ODAS
|7,88
|4.880.789.677
|% -5,85
|
|THYAO
|97,25
|4.804.595.109
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,58
|4.026.994.046
|% 2,02
|
|AKBNK
|15,46
|4.017.080.146
|% 2,45
|
|ISCTR
|9,90
|3.119.892.730
|% 4,54
|
|ODAS
|7,88
|4.880.789.677
|% -5,85
|
|YKBNK
|9,58
|4.026.994.046
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,42
|1.574.474.649
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,90
|3.119.892.730
|% 4,54
|
|AKBNK
|15,46
|4.017.080.146
|% 2,45
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5907
|18,5961
|% 0,06
|
|Euro
|18,2019
|18,2112
|% -0,64
|
|Sterlin
|20,8308
|20,9353
|% -0,72
|
|Frank
|18,4480
|18,5591
|% -0,94
|
|Riyal
|4,9324
|4,9572
|% -0,04
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-16,41
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-11,24
|
|Cumhuriyet
|6.627
|6.727
|-33,00
|
|Tam
|6.642
|6.725
|-39,00
|
|Yarım
|3.236
|3.288
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,19
|
|B. Petrol
|90,47
|90,47
|0,44
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25KARTN
Yüzde 4.24 oranında artışla 88.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 253, 442 adet işlem
-
16:24IHLGM
Yüzde 4.71 oranında artışla 0.89 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 504, 326 adet işlem
-
16:23PAPIL
Yüzde 4.18 oranında artışla 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 187, 642 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, GUBRF, TCELL
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 87 artarak (% 0.94 ) 3, 440