***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
01.11.2022 15:37
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIG Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075900
BIST
16:564.052
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 72,91
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
16:5618,6242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
16:5618,4528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0492
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
16:56988,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 11,61
|Açılış
|: 988,48
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler16:56
|AKCNS
|48,40
|58.675.702
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.777.082
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.932.360
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.848.268
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,78
|106.274.541
|% -9,26
|
|LIDER
|48,66
|145.758.108
|% -8,19
|
|VERTU
|32,94
|157.651.904
|% -7,99
|
|TRCAS
|21,94
|314.670.104
|% -7,89
|
|PNSUT
|47,02
|82.346.460
|% -7,62
|
|THYAO
|102,00
|5.185.296.391
|% 0,69
|
|SASA
|129,40
|3.752.266.463
|% 7,65
|
|ASELS
|33,54
|3.057.634.400
|% 4,10
|
|SISE
|33,16
|2.950.679.613
|% -0,18
|
|AKBNK
|14,72
|2.555.153.083
|% 0,68
|
|EKGYO
|4,51
|2.467.010.577
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,36
|2.280.567.081
|% 1,63
|
|ISCTR
|9,24
|1.907.365.463
|% -0,86
|
|AKBNK
|14,72
|2.555.153.083
|% 0,68
|
|TSKB
|3,02
|491.341.032
|% 0,33
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6175
|18,6242
|% 0,10
|
|Euro
|18,4459
|18,4528
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,4301
|21,5376
|% 0,80
|
|Frank
|18,6411
|18,7534
|% 0,82
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,11
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|14,60
|
|Altın Gr.
|989
|989
|12,07
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.722
|51,00
|
|Tam
|6.643
|6.701
|50,00
|
|Yarım
|3.237
|3.274
|25,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.636
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,37
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|2,06
|