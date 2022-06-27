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***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.06.2022 15:54
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Reşitpaşa Mah, Eski Büyükdere Cd. No:2, Kat:4, Sarıyer/İstanbul 212 401 33 43 850 221 46 22




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039437


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANEL 7,92 10.121.895 % 10,00  
RYSAS 8,47 13.609.340 % 10,00  
KRGYO 6,93 52.904.660 % 10,00  
SELVA 8,92 66.011.512 % 9,99  
BERA 15,98 363.597.295 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,5546 16,5566 % 0,19  
Euro 17,4909 17,5748 % 0,28  
Sterlin 20,2450 20,3466 % 0,14  
Frank 17,2394 17,3433 % 0,13  
Riyal 4,3972 4,4193 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.824 -0,05  
Altın Gr. 969 970 1,41  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -131,00  
Tam 6.427 6.599 7,00  
Yarım 3.155 3.227 3,00  
Çeyrek 1.580 1.613 1,00  
Gümüş.Ons 21,13 21,20 0,01  
Gümüş Gr. 11,24 11,28 0,03  
B. Petrol 111 111 -0,14  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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