***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.08.2022 12:46
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8000000 TRY 100
TOPLAM TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055396
BIST
14:402.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 4,21
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
14:4017,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0375
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9696
En Düşük
17,8981
14:4018,3158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0851
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
14:401.024,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -14,80
|Açılış
|: 1.024,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler14:40
|CMBTN
|240,30
|4.954.986
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|263.537.723
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.522.675
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|543.690.687
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|79.262.582
|% -9,96
|
|UFUK
|57,95
|2.329.523
|% -7,87
|
|AKENR
|1,88
|53.823.527
|% -5,05
|
|DEVA
|33,66
|66.732.812
|% -4,86
|
|THYAO
|62,45
|2.361.270.503
|% 0,08
|
|ODAS
|4,39
|1.334.876.609
|% 8,66
|
|GSRAY
|6,99
|1.303.489.939
|% 6,23
|
|AKBNK
|10,22
|838.803.739
|% 2,20
|
|SASA
|52,55
|807.213.403
|% -0,10
|
|ODAS
|4,39
|1.334.876.609
|% 8,66
|
|GSRAY
|6,99
|1.303.489.939
|% 6,23
|
|EKGYO
|3,56
|712.312.261
|% 0,56
|
|DOHOL
|4,47
|758.524.372
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,49
|781.073.655
|% 0,92
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9547
|17,9696
|% 0,21
|
|Euro
|18,3039
|18,3158
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,6362
|21,7447
|% -0,27
|
|Frank
|18,9222
|19,0361
|% -0,26
|
|Riyal
|4,7676
|4,7915
|% 0,14
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-26,91
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-15,29
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.948
|-94,00
|
|Tam
|6.879
|6.929
|-63,00
|
|Yarım
|3.352
|3.387
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.693
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,25
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,73
|-0,31
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-4,59
|