***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.11.2022 17:25
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
YEŞİM GEZEN DİREKTÖR 03.01.2022 549 570 98 33 yesim.gezen@triveportfoy.com.tr DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR 203885/308491
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082631
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0073
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6730
En Düşük
18,5611
18:0519,2791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1275
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2441
18:051.042,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,18
|Açılış
|: 1.042,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.041,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6237
|18,6263
|% -0,04
|
|Euro
|19,2606
|19,2791
|% -0,66
|
|Sterlin
|22,1805
|22,2918
|% -1,30
|
|Frank
|19,5373
|19,6550
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-13,39
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|-9,83
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.958
|7.035
|-74,00
|
|Yarım
|3.375
|3.439
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.719
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,53
|-0,34
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
-
17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
-
17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
-
17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem