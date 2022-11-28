***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği









***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanKIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Yeni UnvanTRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi22/11/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 04/11/2022 tarih ve E-12233903-350.11-28218 sayılı ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/11/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00080038878 sayılı izin yazılarına istinaden, şirketimizin "KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş." olan unvanının "TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş." olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. Unvan değişikliğine ilişkin tescil işlemleri 22/11/2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082621BIST