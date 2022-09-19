***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.09.2022 15:02
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
KIG Portföy Emtia Serbest Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063960
BIST
15:093.334
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -42,96
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.320
15:0918,2970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2970
En Düşük
18,2293
15:0918,3578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0740
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
15:09978,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,16
|Açılış
|: 978,31
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler15:09
|SMRTG
|45,98
|103.520.853
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.523.291
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|24.275.167
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.749.691
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.349.065
|% 9,92
|
|ISGYO
|15,38
|23.717.790
|% -9,95
|
|NTHOL
|9,95
|137.296.559
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.193.380
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.377.701
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.057.770
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,97
|3.623.327.889
|% -1,80
|
|GARAN
|20,32
|3.351.095.362
|% -6,70
|
|YKBNK
|7,28
|2.491.533.555
|% -0,68
|
|HALKB
|9,08
|2.435.762.242
|% -8,65
|
|ASELS
|32,50
|2.280.851.097
|% -3,85
|
|EKGYO
|4,41
|2.202.874.870
|% 0,92
|
|YKBNK
|7,28
|2.491.533.555
|% -0,68
|
|AKBNK
|11,97
|3.623.327.889
|% -1,80
|
|HALKB
|9,08
|2.435.762.242
|% -8,65
|
|ISCTR
|8,41
|2.003.658.246
|% -4,00
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2902
|18,2970
|% 0,23
|
|Euro
|18,3141
|18,3578
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,7427
|20,8467
|% -0,21
|
|Frank
|18,8365
|18,9499
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8501
|4,8744
|% 0,13
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-12,94
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-6,34
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|-35,00
|
|Tam
|6.656
|6.740
|28,00
|
|Yarım
|3.243
|3.282
|1,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,32
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|89,23
|89,23
|-2,12
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 64 kaybederek (% -1.71 ) 3, 605
-
15:24XU100
Endeks 3, 334 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 27 altında . İşlem hacmi 39, 139.00 milyon TL de
-
15:24HURGZ
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 108, 045 adet işlem
-
15:23ISGYO
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 543, 354 adet işlem
-
15:20NTHOL
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 609, 822 adet işlem