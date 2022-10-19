***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.10.2022 15:46
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KIG Portföy Serbest Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072865
BIST
15:443.891
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 49,45
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
15:4418,5996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
15:4418,1953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1335
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
15:44977,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -9,73
|Açılış
|: 978,22
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler15:44
|GESAN
|149,60
|485.634.131
|% 10,00
|
|BARMA
|80,90
|169.300.213
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|295.207.483
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|28.404.440
|% 9,99
|
|PKENT
|147,70
|99.081.772
|% 9,98
|
|AKFGY
|4,15
|290.322.088
|% -6,32
|
|GLBMD
|11,23
|11.123.074
|% -6,10
|
|ODAS
|7,88
|4.816.141.488
|% -5,85
|
|SEGYO
|1,60
|153.804.202
|% -4,76
|
|PEGYO
|2,47
|24.553.955
|% -4,26
|
|ODAS
|7,88
|4.816.141.488
|% -5,85
|
|THYAO
|97,20
|4.662.132.150
|% -0,05
|
|YKBNK
|9,64
|3.837.237.134
|% 2,66
|
|AKBNK
|15,64
|3.786.905.019
|% 3,64
|
|ISCTR
|9,98
|2.933.159.357
|% 5,39
|
|ODAS
|7,88
|4.816.141.488
|% -5,85
|
|YKBNK
|9,64
|3.837.237.134
|% 2,66
|
|EKGYO
|4,42
|1.501.165.132
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,98
|2.933.159.357
|% 5,39
|
|TSKB
|2,72
|668.997.036
|% 2,26
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5880
|18,5996
|% 0,08
|
|Euro
|18,1871
|18,1953
|% -0,73
|
|Sterlin
|20,8249
|20,9294
|% -0,75
|
|Frank
|18,4458
|18,5569
|% -0,96
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% -0,04
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-16,23
|
|Altın Gr.
|976
|977
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-42,00
|
|Tam
|6.642
|6.724
|-40,00
|
|Yarım
|3.236
|3.288
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,46
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|-0,19
|
|B. Petrol
|90,60
|90,60
|0,57
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:59YAPRK
Yüzde 9.96 oranında artışla 46.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 504, 425 adet işlem
-
15:58OZKGY
Yüzde 7.77 oranında artışla 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 172, 919 adet işlem
-
15:58OZKGY
Yüzde 7.77 oranında artışla 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 172, 919 adet işlem
-
15:57XU100
Endeks 3, 892 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 58, 551.00 milyon TL de
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15:56ULKER
Yüzde 4.34 oranında artışla 24.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 490, 036 adet işlem