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***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

01.11.2022 15:39
***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***KIG*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Açıklamalar

KIB- KIG Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075901


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BIST En Aktif Hisseler16:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKCNS 48,40 58.675.702 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.777.082 % 10,00  
EDATA 22,24 74.932.360 % 9,99  
NTGAZ 32,62 268.848.268 % 9,98  
BALAT 11,80 2.755.396 % 9,97  
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16:56 Alış Satış %  
Dolar 18,6175 18,6242 % 0,10  
Euro 18,4459 18,4528 % 0,27  
Sterlin 21,4301 21,5376 % 0,80  
Frank 18,6411 18,7534 % 0,82  
Riyal 4,9401 4,9649 % 0,11  
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16:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 14,60  
Altın Gr. 989 989 12,07  
Cumhuriyet 6.621 6.722 51,00  
Tam 6.643 6.701 50,00  
Yarım 3.237 3.274 25,00  
Çeyrek 1.623 1.636 12,00  
Gümüş.Ons 19,62 19,65 0,47  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 0,37  
B. Petrol 94,87 94,87 2,06  
Seans Raporu 16:56
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