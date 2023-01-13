***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 17:12
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KIF Fon Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 58,14 % 0 % 0 % 270,91
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.376,5395 % 0,11 % 0,37 % 318,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102153
BIST
16:594.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 22,19
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
16:5918,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
16:5920,3092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0833
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
16:591.147,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.147,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler16:57
|MANAS
|11,37
|101.109.107
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.216.291
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|POLTK
|1.720,20
|49.490.419
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|8,03
|3.571.985.998
|% -5,64
|
|PENTA
|42,00
|86.876.579
|% -5,62
|
|ALFAS
|236,00
|285.324.288
|% -5,60
|
|KLGYO
|2,80
|185.171.894
|% -5,08
|
|EKGYO
|8,03
|3.571.985.998
|% -5,64
|
|KOZAL
|529,50
|2.481.322.348
|% -2,40
|
|TTKOM
|20,82
|1.607.942.453
|% -1,89
|
|PGSUS
|466,80
|1.508.760.416
|% 3,87
|
|ODAS
|9,45
|1.220.285.975
|% 7,63
|
|EKGYO
|8,03
|3.571.985.998
|% -5,64
|
|ODAS
|9,45
|1.220.285.975
|% 7,63
|
|CEMAS
|1,99
|192.386.955
|% -0,50
|
|TTKOM
|20,82
|1.607.942.453
|% -1,89
|
|KATMR
|2,04
|150.678.454
|% 0,49
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7764
|18,7795
|% -0,02
|
|Euro
|20,2952
|20,3030
|% -0,44
|
|Sterlin
|22,7885
|22,9027
|% -0,36
|
|Frank
|20,1061
|20,2273
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|1,53
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.148
|1,46
|
|Cumhuriyet
|7.775
|7.892
|66,00
|
|Tam
|7.816
|7.885
|75,00
|
|Yarım
|3.808
|3.858
|36,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,29
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,13
|84,13
|0,10
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:12JANTS
Yüzde 4.78 oranında artışla 122.70 lira fiyatla işlem gören hissede 649, 631 adet işlem
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17:11SOKE
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.07 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 528 adet işlem
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17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 98 artarak (% 0.18 ) 4, 428
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17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KNFRT, CONSE, EPLAS, UMPAS, POLTK, HUNER, AKENR, SOKE, VKING, RODRG
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17:10
BRKO, KGYO, EPLAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında