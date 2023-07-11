***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.07.2023 13:58
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
NIG Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TRİVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170382
BIST
'
14:296.332
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 61,24
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
14:2926,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0177
|Açılış
|: 26,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
14:2928,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0394
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
14:291.625,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,27
|Açılış
|: 1.625,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler14:27
|DESA
|15,07
|61.792.842
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|47.087.853
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|39.428.377
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|63.436.083
|% 9,99
|
|TETMT
|355,80
|5.532.690
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|59.750.799
|% -10,00
|
|CANTE
|29,64
|1.010.203.715
|% -8,80
|
|EUKYO
|7,00
|4.086.495
|% -8,38
|
|IHAAS
|24,86
|131.906.371
|% -7,93
|
|LUKSK
|54,65
|20.708.638
|% -7,45
|
|THYAO
|217,10
|4.999.553.463
|% 1,16
|
|SASA
|61,25
|4.244.208.579
|% 3,90
|
|KOZAL
|29,20
|3.983.854.886
|% 2,60
|
|ASELS
|63,10
|2.987.222.785
|% 2,44
|
|ASTOR
|79,75
|2.524.508.649
|% -1,85
|
|EKGYO
|8,52
|2.349.316.527
|% 1,67
|
|ADESE
|1,76
|378.201.754
|% -1,12
|
|SKBNK
|2,95
|449.726.301
|% 2,08
|
|YKBNK
|13,17
|1.920.000.736
|% 1,39
|
|KOZAL
|29,20
|3.983.854.886
|% 2,60
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1009
|26,1068
|% 0,07
|
|Euro
|28,6942
|28,7110
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,6097
|33,7782
|% 0,45
|
|Frank
|29,4809
|29,6585
|% 0,42
|
|Riyal
|6,9397
|6,9745
|% 0,06
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|11,82
|
|Altın Gr.
|1.625
|1.625
|9,38
|
|Cumhuriyet
|10.825
|10.989
|49,00
|
|Tam
|10.468
|10.665
|23,00
|
|Yarım
|5.234
|5.357
|12,00
|
|Çeyrek
|2.625
|2.679
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,45
|0,03
|
|B. Petrol
|78,03
|78,03
|0,34
|
Seans Raporu
14:27
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14:42KTLEV
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