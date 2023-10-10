***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2023 10:49
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
NIG Fon- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203658
BIST
'
10:518.378
En Düşük
|Değişim
|: 2,25%
|| 184,15
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.386
10:5127,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0611
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
27,9772
En Düşük
27,6377
10:5129,3583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0740
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,6689
En Düşük
29,2127
10:511.654,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.654,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler10:49
|TARKM
|679,80
|47.664.177
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|348.223.299
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|89.088.127
|% 10,00
|
|DMRGD
|21,90
|1.200.378.108
|% 9,99
|
|PRDGS
|9,36
|94.542.965
|% 9,99
|
|BALAT
|27,16
|3.447.324
|% -9,95
|
|SUMAS
|219,90
|21.990
|% -4,35
|
|MMCAS
|14,00
|167.678
|% -3,71
|
|SODSN
|67,25
|108.811
|% -3,45
|
|ISBTR
|279.000,00
|558.000
|% -2,97
|
|THYAO
|233,60
|1.895.087.753
|% 2,82
|
|ASELS
|42,66
|1.657.938.105
|% -2,78
|
|TUPRS
|150,00
|1.261.193.729
|% 1,42
|
|DMRGD
|21,90
|1.200.378.108
|% 9,99
|
|ASTOR
|128,70
|1.013.329.529
|% 4,63
|
|ZOREN
|6,48
|840.604.687
|% 5,37
|
|KATMR
|3,20
|377.804.473
|% -0,62
|
|EKGYO
|8,36
|599.556.616
|% 2,08
|
|DMRGD
|21,90
|1.200.378.108
|% 9,99
|
|ODAS
|13,12
|705.321.621
|% 5,38
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7211
|27,7270
|% 0,21
|
|Euro
|29,3354
|29,3525
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,7890
|33,9585
|% 0,02
|
|Frank
|30,4738
|30,6573
|% 0,19
|
|Riyal
|7,3695
|7,4065
|% 0,13
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-5,52
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.193
|11.298
|-34,00
|
|Yarım
|5.614
|5.666
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.798
|2.833
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,64
|87,64
|-0,51
|
Seans Raporu
10:49
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11:04XU100
Endeks 8, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 29, 703.00 milyon TL de
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11:02DYOBY
Yüzde 7.61 oranında artışla 38.74 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 929 adet işlem
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11:01CLEBI
Yüzde 7.07 oranında artışla 1, 034.00 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 612 adet işlem