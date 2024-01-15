***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2024 20:50
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
KIE ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VEVARLIK ALIM SATIM RAPORU
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 85,22 % 0,000031 % 0 % 0,010896
ALNUS YATIRIM 7.429,46 % 0,000011 % 0,00003 % 2,748867
FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 84.389,12 % 0,000081 % 0,00034 % 4,219031
A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER 247,72 % 0,000009 % 0,000001 % 0,108051
TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 135.175,15 % 0,000018 % 0,000544 % 31,10006
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240676
BIST