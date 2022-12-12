***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.12.2022 10:48
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.triveportfoy.com.tr
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
REŞİTPAŞA MAHALLESİ ESKİBÜYÜKDERE CADDESİ NO:2 KAT:4 SARIYER/İSTANBUL 212-401-33-43 850-221-46-22 info@triveportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
SELİN AKDEMİR SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ 212-401-33-43 selin.akdemir@triveportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086564
BIST
15:065.210
En Yüksek
|Değişim
|: 4,08%
|| 204,42
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
15:0618,6484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
15:0619,7170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0819
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
15:061.075,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.075,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler15:04
|POLTK
|1.272,70
|23.977.759
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|75.250.155
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|1.517.611.962
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.327.053
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|2.947.943
|% 9,98
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,55
|104.314.772
|% -6,02
|
|IDEAS
|48,14
|57.814.294
|% -5,24
|
|IDGYO
|4,80
|17.551.359
|% -4,95
|
|MRGYO
|4,92
|68.387.210
|% -4,65
|
|THYAO
|143,20
|7.455.751.115
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,10
|6.760.613.784
|% 2,49
|
|ASELS
|57,00
|4.574.470.945
|% 6,54
|
|YKBNK
|11,77
|3.820.848.670
|% 3,70
|
|AKBNK
|17,51
|3.515.923.027
|% 5,04
|
|EKGYO
|7,82
|3.360.053.532
|% 3,44
|
|YKBNK
|11,77
|3.820.848.670
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,85
|877.417.698
|% 7,14
|
|ISCTR
|11,29
|3.027.957.492
|% 6,81
|
|TSKB
|4,27
|1.114.589.075
|% 7,83
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6389
|18,6477
|% 0,04
|
|Euro
|19,7089
|19,7185
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,8180
|22,9324
|% 0,16
|
|Frank
|19,9260
|20,0461
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9422
|4,9669
|% 0,00
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-0,97
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.076
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|7.215
|7.324
|-7,00
|
|Tam
|7.253
|7.300
|35,00
|
|Yarım
|3.512
|3.569
|17,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.784
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,02
|14,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-0,66
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:19AYDEM
Yüzde 7.39 oranında artışla 26.46 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 938, 093 adet işlem
-
15:18HUNER
Yüzde 9.99 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 425, 123 adet işlem
-
15:17RYSAS
Yüzde 9.07 oranında artışla 23.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 460, 976 adet işlem
-
15:16PRKME
Yüzde 9.93 oranında artışla 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 435, 642 adet işlem
-
15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, THYAO, ARCLK