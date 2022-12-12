***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıTRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.triveportfoy.com.trİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaREŞİTPAŞA MAHALLESİ ESKİBÜYÜKDERE CADDESİ NO:2 KAT:4 SARIYER/İSTANBUL 212-401-33-43 850-221-46-22 info@triveportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaSELİN AKDEMİR SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ 212-401-33-43 selin.akdemir@triveportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086564BIST