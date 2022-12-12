***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.triveportfoy.com.trİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaREŞİTPAŞA MAHALLESİ, ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO2 KAT4 SARIYER/İSTANBUL 2124013343 8502214622 info@triveportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaSelin Akdemir Satış ve Pazarlama Müdürü 2124013343 selin.akdemir@triveportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086568BIST