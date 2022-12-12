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***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.12.2022 11:11
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.triveportfoy.com.tr

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
REŞİTPAŞA MAHALLESİ, ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO2 KAT4 SARIYER/İSTANBUL 2124013343 8502214622 info@triveportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Selin Akdemir Satış ve Pazarlama Müdürü 2124013343 selin.akdemir@triveportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086569


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BIST En Aktif Hisseler15:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUNER 14,09 75.878.457 % 9,99  
POLTK 1.272,60 26.892.214 % 9,99  
CRFSA 68,85 47.490.984 % 9,98  
VKING 18,84 2.973.358 % 9,98  
OZSUB 19,86 89.506.762 % 9,97  
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15:28 Alış Satış %  
Dolar 18,6394 18,6470 % 0,03  
Euro 19,6960 19,7021 % 0,34  
Sterlin 22,8318 22,9463 % 0,23  
Frank 19,9318 20,0519 % 0,38  
Riyal 4,9421 4,9669 % 0,00  
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15:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 -2,54  
Altın Gr. 1.075 1.075 -0,78  
Cumhuriyet 7.215 7.324 -7,00  
Tam 7.250 7.297 32,00  
Yarım 3.511 3.567 15,00  
Çeyrek 1.761 1.783 8,00  
Gümüş.Ons 23,37 23,39 -0,04  
Gümüş Gr. 14,01 14,03 -0,02  
B. Petrol 75,56 75,56 -0,54  
Seans Raporu 15:28
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