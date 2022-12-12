***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.12.2022 11:11
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.triveportfoy.com.tr
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
REŞİTPAŞA MAHALLESİ, ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO2 KAT4 SARIYER/İSTANBUL 2124013343 8502214622 info@triveportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Selin Akdemir Satış ve Pazarlama Müdürü 2124013343 selin.akdemir@triveportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086569
BIST
15:285.205
En Yüksek
|Değişim
|: 3,98%
|| 199,36
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
15:2818,6470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
15:2819,7021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0670
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
15:281.075,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,37
|Açılış
|: 1.075,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler15:28
|HUNER
|14,09
|75.878.457
|% 9,99
|
|POLTK
|1.272,60
|26.892.214
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.490.984
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|2.973.358
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.506.762
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,50
|112.032.356
|% -6,11
|
|IDEAS
|47,80
|59.745.580
|% -5,91
|
|MRGYO
|4,93
|70.259.329
|% -4,46
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|143,20
|7.780.661.595
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,22
|7.054.946.038
|% 2,79
|
|ASELS
|57,80
|5.099.044.305
|% 8,04
|
|YKBNK
|11,72
|3.950.884.047
|% 3,26
|
|KRDMD
|17,19
|3.663.128.219
|% 4,18
|
|EKGYO
|7,82
|3.603.032.344
|% 3,44
|
|YKBNK
|11,72
|3.950.884.047
|% 3,26
|
|SKBNK
|2,83
|940.553.876
|% 6,39
|
|ISCTR
|11,26
|3.189.906.254
|% 6,53
|
|TSKB
|4,27
|1.172.666.494
|% 7,83
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6394
|18,6470
|% 0,03
|
|Euro
|19,6960
|19,7021
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,8318
|22,9463
|% 0,23
|
|Frank
|19,9318
|20,0519
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,00
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-2,54
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|7.215
|7.324
|-7,00
|
|Tam
|7.250
|7.297
|32,00
|
|Yarım
|3.511
|3.567
|15,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.783
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,01
|14,03
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-0,54
|