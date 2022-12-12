***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.12.2022 11:13
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Trive Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.triveportfoy.com.tr
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 Kat:4 Sarıyer/İstanbul 0 212 401 33 43 0 850 221 46 22 info@triveportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
SELİN AKDEMİR Satış ve Pazarlama Bölümü Müdürü 0 212 401 33 43 selin.akdemir@triveportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086571
BIST
13:585.213
En Yüksek
|Değişim
|: 4,15%
|| 207,93
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.214
En Düşük
5.058
13:5818,6478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
13:5819,7087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0736
|Açılış
|: 19,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7087
En Düşük
19,5838
13:581.073,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,04
|Açılış
|: 1.073,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler13:56
|KOZAL
|466,80
|1.487.163.531
|% 9,99
|
|HUNER
|14,09
|73.044.619
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|46.788.370
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|2.920.324
|% 9,98
|
|RALYH
|40,14
|128.911.523
|% 9,97
|
|EMNIS
|60,05
|2.474.961
|% -9,97
|
|BASCM
|4,80
|1.101.613
|% -7,69
|
|IDGYO
|4,80
|14.156.559
|% -4,95
|
|DOKTA
|52,45
|74.051.545
|% -4,38
|
|IDEAS
|48,60
|50.950.162
|% -4,33
|
|THYAO
|142,90
|6.261.594.680
|% 1,35
|
|SAHOL
|41,06
|6.182.533.214
|% 2,39
|
|ASELS
|56,30
|3.534.231.402
|% 5,23
|
|YKBNK
|11,71
|3.118.596.387
|% 3,17
|
|AKBNK
|17,42
|2.870.938.332
|% 4,50
|
|EKGYO
|7,74
|2.695.952.507
|% 2,38
|
|YKBNK
|11,71
|3.118.596.387
|% 3,17
|
|ISCTR
|11,26
|2.625.610.534
|% 6,53
|
|SKBNK
|2,82
|625.545.255
|% 6,02
|
|TSKB
|4,23
|846.340.503
|% 6,82
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6390
|18,6478
|% 0,04
|
|Euro
|19,6931
|19,7087
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,8253
|22,9398
|% 0,20
|
|Frank
|19,9096
|20,0295
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9411
|4,9658
|% -0,02
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-3,12
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|7.198
|7.307
|-24,00
|
|Tam
|7.243
|7.290
|25,00
|
|Yarım
|3.508
|3.564
|12,00
|
|Çeyrek
|1.759
|1.781
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|-0,72
|