***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.12.2022 14:52
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
TEFAS İÇİ ALIM SATIM SAATLERİ: 9.00-13.30 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) TEFAS 1
TEFAS DIŞI ALIM SATIM SAATLERİ: 9.00-16.00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.triveportfoy.com.tr
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
REŞİPAŞA MAHALLESİ ESKİBÜYÜKDERE CADDESİ NO2 KAT4 SARIYER/İSTANBUL 212-401-33-43 850-221-46-22 info@triveportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
SELİN AKDEMİR SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ 212-401-33-43 selin.akdemir@triveportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086614
BIST
16:095.192
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 186,47
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:0918,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:0919,7098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0747
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:091.073,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,68
|Açılış
|: 1.073,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:09
|POLTK
|1.272,70
|30.971.148
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|76.837.929
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.995.793
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|89.767.047
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,10
|126.530.541
|% -6,84
|
|IDEAS
|47,90
|62.991.557
|% -5,71
|
|MRGYO
|4,95
|73.701.809
|% -4,07
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|143,10
|8.454.493.077
|% 1,49
|
|SAHOL
|40,96
|7.420.404.445
|% 2,14
|
|ASELS
|57,35
|5.772.378.466
|% 7,20
|
|YKBNK
|11,64
|4.244.012.133
|% 2,56
|
|EREGL
|41,48
|4.241.010.921
|% 2,42
|
|EKGYO
|7,81
|3.821.752.911
|% 3,31
|
|SKBNK
|2,80
|1.053.842.932
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,64
|4.244.012.133
|% 2,56
|
|ISCTR
|11,18
|3.448.042.418
|% 5,77
|
|TSKB
|4,21
|1.268.485.637
|% 6,31
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6381
|18,6472
|% 0,03
|
|Euro
|19,7016
|19,7098
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,8202
|22,9346
|% 0,17
|
|Frank
|19,9058
|20,0257
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9403
|4,9650
|% -0,04
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-5,66
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|7.201
|7.309
|-22,00
|
|Tam
|7.236
|7.283
|18,00
|
|Yarım
|3.504
|3.561
|9,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.780
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,00
|14,02
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|-0,54
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24IHGZT
Yüzde 7.89 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 082, 132 adet işlem
-
16:21XU100
Endeks 5, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 67 üstünde . İşlem hacmi 103, 858.00 milyon TL de
-
16:20ARSAN
Yüzde 7.86 oranında artışla 10.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 676 adet işlem
-
16:19TCELL
Yüzde 9.94 oranında artışla 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 013, 107 adet işlem
-
16:18ASELS
Yüzde 7.01 oranında artışla 57.25 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 772, 102 adet işlem