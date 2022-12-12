***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıTRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerTEFAS İÇİ ALIM SATIM SAATLERİ: 9.00-13.30 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) TEFAS 1TEFAS DIŞI ALIM SATIM SAATLERİ: 9.00-16.00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.triveportfoy.com.trİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaREŞİPAŞA MAHALLESİ ESKİBÜYÜKDERE CADDESİ NO2 KAT4 SARIYER/İSTANBUL 212-401-33-43 850-221-46-22 info@triveportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaSELİN AKDEMİR SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ 212-401-33-43 selin.akdemir@triveportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086614BIST