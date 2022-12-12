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***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.12.2022 14:52
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
TEFAS İÇİ ALIM SATIM SAATLERİ: 9.00-13.30 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) TEFAS 1
TEFAS DIŞI ALIM SATIM SAATLERİ: 9.00-16.00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.triveportfoy.com.tr

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
REŞİPAŞA MAHALLESİ ESKİBÜYÜKDERE CADDESİ NO2 KAT4 SARIYER/İSTANBUL 212-401-33-43 850-221-46-22 info@triveportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
SELİN AKDEMİR SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ 212-401-33-43 selin.akdemir@triveportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086614


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POLTK 1.272,70 30.971.148 % 10,00  
HUNER 14,09 76.837.929 % 9,99  
CRFSA 68,85 47.995.793 % 9,98  
VKING 18,84 3.114.809 % 9,98  
OZSUB 19,86 89.767.047 % 9,97  
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Sterlin 22,8202 22,9346 % 0,17  
Frank 19,9058 20,0257 % 0,25  
Riyal 4,9403 4,9650 % -0,04  
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16:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,66  
Altın Gr. 1.074 1.074 -2,10  
Cumhuriyet 7.201 7.309 -22,00  
Tam 7.236 7.283 18,00  
Yarım 3.504 3.561 9,00  
Çeyrek 1.758 1.780 5,00  
Gümüş.Ons 23,34 23,38 -0,07  
Gümüş Gr. 14,00 14,02 -0,03  
B. Petrol 75,56 75,56 -0,54  
Seans Raporu 16:09
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