***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.01.2023 15:51
***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT İNCE DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR
KADİR EGEMEN CANDIR DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR
SÜLEYMAN KATİPOĞLU DÜZEY 3/TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103455
BIST
17:075.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 28,84
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
17:0718,8108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
17:0720,3319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0126
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
17:071.163,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,54
|Açılış
|: 1.163,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler17:05
|SDTTR
|110,20
|333.829.563
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.970.486
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.009.327
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.983.554
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.711.052
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,76
|725.667.646
|% -6,34
|
|SANEL
|18,74
|16.610.230
|% -5,78
|
|ELITE
|41,64
|113.253.588
|% -5,19
|
|YGYO
|1,98
|13.699.202
|% -4,35
|
|THYAO
|152,90
|7.607.452.666
|% -1,10
|
|EREGL
|41,02
|6.223.966.051
|% 1,64
|
|PETKM
|18,40
|4.786.823.913
|% 1,94
|
|AKBNK
|18,44
|4.424.650.298
|% 4,83
|
|KOZAL
|589,20
|4.377.819.550
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,55
|3.682.962.509
|% 1,42
|
|YKBNK
|10,05
|4.141.548.209
|% 3,61
|
|SKBNK
|2,96
|834.927.663
|% 3,86
|
|PETKM
|18,40
|4.786.823.913
|% 1,94
|
|AKBNK
|18,44
|4.424.650.298
|% 4,83
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3212
|20,3294
|% -0,07
|
|Euro
|20,5700
|20,5800
|% -0,10
|
|Sterlin
|23,1558
|23,2719
|% -0,23
|
|Frank
|20,2953
|20,4176
|% -0,71
|
|Riyal
|4,9918
|5,0169
|% 0,09
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-8,40
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|7.852
|7.971
|46,00
|
|Tam
|7.902
|7.951
|-37,00
|
|Yarım
|3.859
|3.891
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,05
|
|B. Petrol
|86,49
|86,49
|0,33
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20XU100
Endeks 5, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 87, 184.00 milyon TL de
-
17:20KCAER
Yüzde 6.99 oranında artışla 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 878, 840 adet işlem
-
17:19IPEKE
Yüzde 4.92 oranında artışla 39.22 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 517, 927 adet işlem
-
17:18ETYAT
Yüzde 5.56 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 446, 942 adet işlem
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 01 artarak (% 0.76 ) 4, 875